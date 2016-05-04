Анкара, 4 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 4 мая, что боевики террористической группировки «Исламское государство» должны быть выдавлены с территорий, расположенных поблизости от границы с Турцией, а также добавил, что соответствующая работа в этом направлении уже ведется, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

«ИГИЛ должно быть незамедлительно вытеснено с окраин города Манбидж на юг, и мы принимаем для этого необходимые меры», — отметил чиновник в интервью телеканалу NTV. По его словам, этот город, расположенный на севере Сирии, является логистическим пунктом для боевиков группировки.

Напомним, в последнее время территория Турции все чаще подвергается обстрелам со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», которые, в частности, ведут обстрелы приграничного города Килис, вынуждая армию Анкары наносить ответные удары.