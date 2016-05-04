Менло-Парк, США, 4 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Разработчики социальной сети Facebook продолжают тестировать новую функцию — сообщения, которые исчезают в заданное отправителем время, сообщает Tech Insider.

qz.com Facebook

В настройках соцсетей разных стран появился пункт перехода в новый режим, в котором можно задать время уничтожения отправленного сообщения — 1 минута, 15 минут, 1 час, 4 часа или сутки.

В ноябре 2015 года приложение тестировалось в соцсети во Франции. Точная дата повсеместного внедрения новой функции пока неизвестна.

Ранее подобная функция была внедрена в мессенджере Snapchat. Также эту функцию запустили популярные в странах Азии Line и WeChat.