Москва, 4 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Искалеченное тело мужчины обнаружили стражи порядка на заброшенной стройке в центре столицы, сообщает 4 мая РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

mota.ru Строительный кран

Труп находился на пятом этаже недостроя, на вид мужчине 30−35 лет.

Полицейские отмечают, что на лице и теле погибшего заметны многочисленные повреждения, в частности, перелом носа, порезы лица, травма головы.

По факту обнаружения тела следственными органами начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбой закончилась массовая драка в столичном Парке Горького вечером 3 мая. Всего в потасовке участвовали 7 человек, трое из них пострадали. Двоим потребовалась госпитализация.

Один из потерпевших рассказал, что на компанию молодых людей напали мужчины с арматурой, в дальнейшем нападавшие применили травматический пистолет.