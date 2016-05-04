Томск, 4 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Почти 500 жителей Томска обратились в пункты серопрофилактики с присасыванием клеща на прошедших первомайских праздниках. Среди пострадавших более 80 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

macroid.ru Клещ

У пяти обратившихся, в том числе у двоих детей, врачи подозревают клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Всего с начала клещевого сезона в пункты серопрофилактики обратились 1902 человека, среди которых 331 ребенок. Первый случай присасывания клеща был зафиксирован в конце марта. Для сравнения: в прошлом году к врачам на начало мая обратились 610 человек, в том числе 115 детей.

«Дополнительная обработка от клещей на верхней террасе (Лагерного сада — прим. ИА REGNUM) будет проведена в сторону теннисных кортов и «Стройпарка». Проведем мы ее до праздников, потому что после обработки территорию нельзя посещать в течение трех дней. На тех территориях, где обработка препаратом невозможна, мы осуществим санитарную расчистку, что позволит снизить распространение клещей», — цитирует слова председателя городского комитета охраны окружающей среды и природного комплекса Натальи Цветковой городской портал Тоmsk.ru.

Напомним, ранее председатель совета томского отделения «Школы безопасности» Борис Бугаенко сообщил о большом количестве клещей в Лагерном саду. По словам представителя фирмы, обрабатывавшей территорию, большое количество присасываний клещей в текущем году нужно связывать с ранней весной, поскольку в 2015 году в это время еще лежал снег, и обработка территории химикатом планировалась не ранее 1 мая. Кроме того, в Лагерном саду обрабатывается только верхняя терраса. В этом году обработка Лагерного сада была произведена 18 апреля, следующая же обработка была запланирована через месяц, 18 мая.