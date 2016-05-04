Ивантеевка, Московская область, 4 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Зоозащитники исчерпали возможности влиять на поведение нерадивых владельцев приютов и «алчных заводчиков»: необходимой законодательной базы до сих пор нет, и присутствие государственного регулирования в данных вопросах минимально. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, активисты подумывают свозить трупы погибших животных напрямую депутатам Госдумы.

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Новые «Ивантеевки» — лишь вопрос времени

Ярким примером попустительства стал случай, произошедший 3 мая в подмосковной Ивантеевке, когда местные жители обнаружили в поле разлагающиеся трупы 15 собак.

«Все то, что сегодня происходит, свидетельствует о том, что пришла пора государству решать проблему бездомных животных, а не создавать иллюзию. У нас кроме Москвы, Петербурга и ряда других городов существует повсеместная практика — отлов с целью убийства, что не является решением проблемы. Как не является решением проблемы строительство приютов при неперекрытом разведении. Сейчас бездомные животные — нестыковки спроса и предложения. Животных разводят больше, чем их в дома способны взять люди. Без государственных рычагов эту проблему сложно решать», — отметила Новожилова.

По ее словам, остается только предполагать, что стало причиной массовой гибели животных в городе: «Когда идет просто вал животных, а проблема никак не решается, трупы животных будут обнаруживаться повсеместно», — заключила собеседник агентства, отметив, что, возможно, если дать депутатам Госдумы самим увидеть трупы животных, проблему получится решить гораздо быстрее.

Приюты убивают?

Как, в свою очередь, отмечает другая защитница животных — глава Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, выбросить трупы собак в Ивантеевке, скорее всего, могли владельцы приюта, попытавшиеся сэкономить средства на кремации — единственном легальном способе утилизации трупов животных.

«Самое вероятное — приюты. Приютов очень много, в том числе муниципальные и частные. Они могли такое сделать. Утилизировать законным образом дорого, а они на всем экономят. Но я не говорю о стихийных приютах, где люди сами спасают животных. Там люди делают все из благих побуждений, а когда уже образуется юридическое лицо, то там уже 90% — коммерция и зарабатывание денег. Там о любви к животным речи не идет», — считает Ильинская.

Она также отметила, что гибель животных в приютах происходит зачастую из-за постоянных вспышек различных инфекционных заболеваний.

«У нас в приютах нет никаких мер по предотвращению распространения инфекций. На Западе каждое животное находится в отдельном помещении изолированно. Такое помещение можно дезинфицировать, а землю в наших приютах как дезинфицируешь? Приюты — заведомо жестокое обращение с животным, так как инфекция там постоянно. Животные не могут там не умирать, а коммерсантам неохота заниматься лечением», — пояснила эксперт, отметив, что единственный законный вариант захоронения — процедура кремации. После нее возможно похоронить прах или урну с животным.

В Подмосковье нет места под кладбища

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка Московской области со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Владимира Посаженникова, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, трупы домашних животных отнесены к биологическим отходам и подлежат утилизации на специальных заводах путем сжигания.

«Согласно указанным правилам, категорически запрещено уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю. Кремировать трупы домашних животных в Московской области можно на ветеринарных станциях и в ветеринарных лабораториях», — пояснил министр, отметив, что на территории Московской области прорабатывался вопрос создания кладбища для животных, однако, в силу острого дефицита свободной земли, в настоящее время решить данную проблему не представляется возможным.

Нарушить дешевле, чем соблюсти

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил адвокат Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Анвар Галимов, законодательством предусмотрено создание специальных мест для захоронения животных, в том числе и кладбища. Но действовать владельцы животных могут исключительно через специализированные агентства.

«Организовать похороны питомца помогут специализированные компании — их достаточно много. Однако необходимо уточнить, где будет произведено захоронение, и проверить, является ли это место официальным кладбищем для животных. Для Москвы это, например, специальная зона в районе Куркино», — отметил адвокат.

Тем не менее, по словам Галимова, нарушать закон в данной сфере совсем не дорого. Например, в Москве сумма штрафа для физических лиц составляет от ста до пятисот рублей, а для должностных — от одной тысячи до двух тысяч рублей. Юридическим лицам грозит всего от пяти до десяти тысяч рублей.

Главное, что «свалка ликвидирована»

По словам заместителя начальника Главного управления ветеринарии Московской области Гаяза Ибатуллина, «свалка» в Ивантеевке не была одноразовой. Трупы животных находились в разной степени разложения, что говорит о разном времени их завоза. На данный момент незаконная «свалка» была ликвидирована.

«Вчера силами главного управления ветеринарии Московской области при участии администрации сельского поселения данная незаконная свалка была ликвидирована. Трупы животных были уничтожены путем сжигания на месте, а затем пересыпаны хлорной известью и уничтожены в соответствии с инструкцией по утилизации биологических отходов. Администрация написала заявление в полицию», — заключил чиновник.

Напомним, 3 мая в ряде СМИ появились сообщения об обнаружении незаконного массового захоронения собак в подмосковной Ивантеевке, о котором зоозащитникам рассказали местные жители, обеспокоенные едким запахом разлагающихся трупов животных.