Мурманск, 4 мая, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Авиалайнер Boeing-737 авиакомпании UTair, следовавший из Москвы в Мурманск, смог приземлиться в аэропорту прибытия лишь после того, как 14 раз сделал круг над аэродромом, сообщает 4 мая FlashNord.

islim113 Туман

Посадка рейса из «Внуково» была запланирована на 4:10 по московскому времени, однако фактически самолет сел только в 5:42. Из-за сильного тумана в ожидании «окна» самолет сделал 14 кругов над городом.

После посадки туман сгустился, что привело к задержке вылета обратного рейса. Самолет в Москву вылетел спустя час после запланированного времени, в 7 часов 56 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 часов был задержан рейс авиакомпании Smart Wings из Москвы в Прагу. Согласно расписанию, борт должен был отправиться в полет из аэропорта «Шереметьево» днем 3 мая, однако вылет состоялся лишь за несколько минут до полуночи. Причины задержки рейса неизвестны.