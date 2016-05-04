Калуга, 4 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум. К международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, присоединились сегодня, 4 мая юные читатели Калужской областной детской библиотеки и сотрудники Калужского филиала Почты России.

znamkaluga.ru Солдатское письмо-треугольник

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в читальном зале детской библиотеки юным калужанам прочитали рассказ Анатолия Митяева «Треугольное письмо». Во время минувшей войны письма на фронт и с фронта, отправлялись в виде треугольников. Фронтовые треугольники в годы Великой Отечественной воны были столь желанны и люди в тылу с трепетом встречали почтальона с весточкой от родных. В те грозовые годы, вся жизнь практически каждого сводилась к тому, чтобы узнать хоть частичку жизни дорого человека, рис ежедневно рисковавшего своей жизнью на войне. Вот почему, треугольное письмо навсегда останется символом в той великой войне против гитлеровского фашизма.

Одновременно работники Почты России раскали собравшимся в библиотеке детям об истории полевой почты и ее ответственной роли в военное время. Почтовики провели мастер-класс по созданию фронтовых писем-треугольников. Одновременно дети написали свои теплые пожелания и слова благодарности, украсили рисунками праздничные мпослания для ветеранов Великой Отечественной войны. Затем эти письма-треугольники и рисунки будут до 9 мая доставлены адресатам.

Акция в детской областной библиотеке завершилась раздачей ребятам георгиевских ленточек — символа мужества, стойкости, смелости и победы фронтовиков.

Напомним, в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» одновременно в разных уголках России и за её пределами состоялся час чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941−1945 годов и великому подвигу в борьбе с фашизмом.