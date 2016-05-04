Калуга, 4 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Калужским сельхозпредприятием закупалось молоко у населения без ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Калужской области, сборное сырое молоко, безопасность которого невозможно подтвердить, направлялось не только на производство молочной продукции в цех переработки, но и в детский сад посёлка.

kids365.ru Опасный молочный продукт

Специалисты надзорного ведомства также сообщили, то в корм телятам на молочном комплексе, использовалось молоко от коров больных маститом без какой-либо термической обработки.

В результате проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица, а в отношении ветеринарного врача о ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. Предприятию также выданы два предписания об устранении выявленных нарушений.