Москва, 4 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Серия из шести новейших фрегатов проекта 22 350 должна пополнить боевой состав ВМФ России к 2025 году. Они будут оснащены современным вооружением и новейшими средствами управления. Об этом сегодня, 4 мая, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

toutiao.com Фрегат проекта 22350

Корабли проекта 22 350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров, шириной 16 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180 — 210 человек.

На вооружении фрегатов состоят корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат» калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».