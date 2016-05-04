Владикавказ, 4 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Вопросы паводковой ситуации в РСО-Алания и готовности к чрезвычайным ситуациям обсудили на заседании правительства региона. Как было отмечено специалистами, ситуация находится под контролем соответствующих служб, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

photo-day.ru Верхний Фиагдон, Северная Осетия

По информации руководителя Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Валиевой, снега в нынешний осенне-зимний период выпало мало. «В целом режим половодья в этом году будет определяться в первую очередь количеством и интенсивностью дождей, и режимом таяния ледников и снежников, и существенно в меньшей степени, чем обычно, запасами снега в горах, так как они, в основном, меньше нормы. Повышенная водность будет отмечаться в среднем течении реки Терек в городе Моздоке, на реках Ардон, Урух и Гизельдон. Опасность могут представлять и селевые бассейны. Спровоцировать сход селей могут также интенсивные дожди», — отметила Валиева.

Как отмечают в Минприроды республики, в настоящее время проводится проверка готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственными объектами и гидротехническими сооружениями, а также объектов, которые могут оказать негативное влияние на качество водных ресурсов в период паводка. Обследование показывает, что на реке Цраудон у населенного пункта Црау, на реке Фиагдон у селений Дзуарикау, Рассвет, Хурикау и других имеются участки, где русла рек оказываются на уровне и выше отметок, на которых расположены населенные пункты.

По словам специалистов, ситуация, требующая, особого внимания, сегодня складывается на реке Терек, у населенных пунктов Коста и Цмити, а также в районе поселка Притеречный Моздокского района. Тревогу вызывает и техническое состояние берегоукрепительных сооружений на реке Ардон у городов Алагир и Ардон, а также на реке Терек в районе поселка Цмити.

Напомним, что в Северной Осетии сформирована мощная группировка сил и средств по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период. По данным главного управления МЧС России по РСО-Алания, в ее состав вошли 3614 человек и 202 единицы различной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2002 года на территории Северной Осетии обильные грозовые дожди и тающие ледники создали чрезвычайную ситуацию. При наводнении погибли три человека, было разрушено 13 автомобильных мостов и 9 км водопроводов.