Москва, 4 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Введенные западными странами санкции против России и Россией — ответные контрсанкции, как известно, поспособствовали развитию импортозамещения. Российские производители активизировались, стали брать кредиты для развития пищевой промышленности. Однако среди тех, кто решил возрождать загубленные в свое время отрасли производства, а также формировать новые, существует опасение, что при отмене санкций они не смогут конкурировать с европейскими производителями, а значит, их бизнес будет приносить убытки и растущие долги. Этот вопрос, который был задан президенту России Владимиру Путину по время прямой линии в 2016 году, волнует и Олега Сироту, который запустил производство сыра в деревне Дубровское Истринского района Московской области. Об этом рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сыроварня

Несмотря на то, что только 7 июля 2015 года Олег Сирота получил документы на землю, Истринская сыроварня «Русский пармезан» была открыта через месяц, 7 августа 2015 года, в годовщину принятия Россией ответных мер на западные санкции. Инициатор производства считает эту дату исторически значимой:

«Строили героически, в три смены. Очень хотели успеть к знаменательной дате. История в этот день повернулась для нашей промышленности, нашей экономики, нашего сельского хозяйства».

Самое сложное при запуске производства, как сначала казалось Олегу Сироте, было посещение муниципалитета и общение с его представителями:

«Как многие люди, которые сидят в интернете очень много, я подозревал, что у наших отечественных чиновников лежит инструкция «как раздеть до трусов», но я обнаружил, что это совсем не так. Перед посещением муниципалитета я написал бизнес-план на три листка: сыроварня, коровник и туристическая часть. Обратился к главе муниципалитета, который, согласно нормам тогда действующего Земельного кодекса, посодействовал в организации».

Одним из главных принципов работы Истринской сыроварни является производство на основе натуральных продуктов при строгом соблюдении санитарных норм. Убедиться в этом посетителям истринского объекта позволяют как панорамные окна сыроварни, через которые гости могут наблюдать за работой мастеров, так и пропускная система: следуя правилам нахождения в здании (специальные обувь и одежда, закрытые волосы, вымытые и продезинфицированные руки), гости могут зайти в здание, что сопровождается экскурсией, которую проводит сам Олег Сирота.

Взяв за основу принцип приготовления сыра на натуральном молоке, Олег Сирота столкнулся с проблемой приобретения данного сырья. Особенно зимой, значительное влияние на качество молока имеет корм, которым питаются коровы. В связи с низким качеством молока, за зиму на сыроварне было утилизировано полторы тонны сыра. При этом, в отличие от многих других производителей, Олег Сирота решил бороться с этой проблемой не путем включения в состав сыра химических элементов, а путем приобретения коровника. Однако на данный момент в силу его отсутствия производство не может развиваться быстрыми темпами, но, как сообщает Олег Сирота, клиенты сыроварни забирают деньги редко, чаще они готовы ждать:

«Я написал людям письма, предложил вернуть деньги либо подождать. Причем я написал, что не знаю, сколько придется ждать, скорее всего, летом сварю. Забрал деньги лишь один процент. Остальные писали письма поддержки и решили подождать. Немцы, конечно, забрали бы сто процентов. Наши люди совершенно другие».

В Истринской сыроварне производство проходит по европейским технологиям: перед тем, как запустить производство, Олег Сирота посетил множество мест за рубежом, где перенял умения и начал их внедрение на территории России, помня о том, что до 1917 года сыр, производящийся в России, конкурировал по своему качеству с элитными сортами европейских сыров, в частности швейцарским.

Оборудование сыроварни в основном отечественного производства. Например, пресс, копию швейцарского варианта, делали в Златоусте, котлы — в Подмосковье, парогенератор — в Орле, серпянки — в Вязьме.

Эти особенности производства, а также высокое качество и вкус сыра побуждают людей приезжать в Истру с целью приобретения продукта. Ряд сортов клиенты могут купить в магазине при сыроварне, другие же, например, винный, — производятся на заказ в силу технологии производства, а также популярности. Так как их продажа осуществляется по карточкам, они являются именными. Олег Сирота сообщил, что сыры, приобретаемые по предзаказу, проданы уже до августа 2016 года (всего — девятьсот заказов):

«Я запустил предзаказ через интернет, написал на странице Facebook, думал, что сейчас купят человек тридцать, которые уже пробовали сыр. Но тогда все пошло такими темпами! Максимум, о чем я мечтал, — триста головок сыра по предзаказу. А в итоге собрал в разы больше».

В планах у Олега Сироты: строительство коровника и обеспечение сыроварни собственным молоком. Кроме того, возведение музея с учебными классами и организация учебного процесса — подготовки мастеров-сыроваров, аналогичной той, которая проводилась в Российской империи до 1917 года.

Помимо подобных шагов к возрождению исторической памяти, налаживанию производства натурального продукта, объекты наподобие Истринской сыроварни «Русский пармезан» способны улучшить социально-экономическую сферу, уплачивая налоги и отчисляя пенсионные накопления, что в результате влияет на формирование заработной платы государственных служащих (в данном случае — участкового, учителя, фельдшера). Проект максимально открытый. Все его шаги описываются в социальных сетях.