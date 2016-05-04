Эр-Рияд, 4 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Гражданин Саудовской Аравии, которому 4 мая отрубили голову по приговору суда, стал 90-м человеком, казненным в ближневосточной стране с начала 2016 года, сообщает Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

По данным МВД страны, казненный Мофра аль-Харисси был признан виновным в нанесении смертельных ножевых ранений другому гражданину Саудовской Аравии.

Власти страны отмечают, что смертная казнь используется в государстве в целях устрашения, поскольку её применение удерживает людей от совершения таких преступлений, как терроризм, убийства, изнасилования, вооруженное ограбление, а также участия в контрабанде наркотиков.

Саудовская Аравия входит в пятерку стран, в которых за 2015 год было произведено наибольшее число смертных казней. В неё также входят Китай, Иран, Пакистан и США. За прошедший год в Саудовской Аравии было казнено 153 человека — невиданное за последние 20 лет количество.

Практика смертной казни уже привела Эр-Рияд к дипломатическому кризису с Тегераном, после того как 2 января власти Саудовской Аравии казнили 47 человек по обвинению в терроризме. Одним из казненных стал видный шиитский богослов Нимр аль-Нимр.