Вашингтон, 4 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своих публичных выступлениях любит заявлять, что президент РФ Владимир Путин назвал его «гением», но ничего такого российский лидер не говорил, пишет газета Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Отвечая на вопрос журналиста ABC News на ежегодной пресс-конференции в декабре 2015 года, Путин охарактеризовал Трампа как яркого человека, талантливого без всяких сомнений. «Не наше дело определять его достоинство, но он абсолютный лидер президентской гонки», — сказал президент РФ.

Разные издания по-разному переводили слово «яркий». Так, по версии Washington Post, Путин назвал Трампа «энергичным», New York Times перевела как «колоритный», Guardian — «блестящий». Но «гением» его не называл никто.

Журналисты Guardian в своей публикации даже уточнили, что русское слово «яркий» в переводе на английский не всегда означает «одаренный» или «блестящий» в интеллектуальном плане, а может быть синонимом «колоритного» или «красочного».

В других высказываниях Путина о Трампе также никогда не звучало слово «гений». Таким образом, Трамп мог несколько преувеличить, растянув понятие «яркого человека» до «гения». В предвыборном штабе кандидата-республиканца на запрос издания с просьбой объяснить его высказывания не ответили.