Вашингтон, 4 мая, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Вулканы в горах Сизифа в южном полушарии Марса, окружены следами вулканической активности, показывающими, что между своими извержениями они были покрыты толстой коркой льда, превращаемого в океан во время всплесков вулканической активности, сообщает NASА.

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Все изученные марсианские вулканы объединяют следы толстого льда, который прожигался и растапливался лавой, образуя взрывы пара, разбрасывающие вокруг характерные геологические породы. Эти породы хорошо различимы на снимках, сделанных зондом MRO на Марсе и даже на фотоснимках с Земли. Точно такие же следы встречаются вокруг земных вулканов, покрывающихся во время своей «спячки» ледяной коркой.

Напомним, среди ученых, изучающих Марс, борются две преобладающие точки зрения, одна из которых базируется на том, что в прошлом Марс был аналогом Земли, но утратил воду и атмосферу из-за отсутствия у планеты магнитного поля.

Другая группа исследователей всё более убедительно доказывает, что Марс в прошлом был безжизненной ледяной пустыней, периодически превращаемой в океан мощными извержениями вулканов.