Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Уже третья смена руководства произошла в группе наблюдателей ОБСЕ на Дону, которая несет дежурства на пунктах пропуска, граничащих с Украиной. Теперь миссию возглавляет подданный Швейцарии Флавьен Шаллер. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в облправительстве.

nashagazeta.ch Флавьен Шаллер

Уточняется, что прежнего руководителя отозвала Швейцария. Симон Ойгстер, назначенный на пост руководителя миссии ОБСЕ в ноябре прошлого года, не входит в постоянный состав организации и является действующим полковником Вооружённых сил Швейцарии. Было принято решение о его возвращение на службу в родную страну.

Флавьен Шаллер в 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил России. Новый руководитель группы ОБСЕ говорит на пяти языках, в том числе русском.

Напомним, что группа наблюдателей работает с 2014 года на двух пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». В апреле текущего года было принято решение о продлении мандата до конца июля текущего года. В составе международных наблюдателей по-прежнему 21 представитель Франции, Германии, Болгарии и других стран.

Читайте также: Вместо француза Поля Пикара группу ОБСЕ на Дону возглавил швейцарец

Группа ОБСЕ продлила свою миссию в Ростовской области до конца июля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в июне 2014 года был введен режим ЧС в связи с событиями, происходящими на юго-востоке Украины. Донской регион в тот период принял сотни тысяч беженцев из Донбасса, кто-то останавливался у родственников и знакомых, остальным предоставляли кров в палаточных городках или пунктах временного размещения, помогали с переездом в другой город. Чрезвычайное положение не отменено до сих пор, но действует только в приграничных с Украиной районах Ростовской области.