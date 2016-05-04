Москва, 4 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому народные избранники могут быть лишены мандатов за прогулы и утрату связей с избирателями. Соответствующий документ размещен в среду, 4 мая, на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно поправкам в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», полномочия депутата Госдумы могут быть досрочно прекращены думским решением по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Подобное решение может быть принято в том случае, если российский депутат не исполняет обязанности в течение 30 и более календарных дней. Вопросом досрочного прекращения полномочий будет заниматься думская комиссия по этике.

Отметим, что законопроект, направленный против депутатов-прогульщиков, Госдума РФ приняла 22 апреля, 27 апреля его одобрил Совет Федерации.