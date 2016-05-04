Ташкент, 4 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В соответствии с Программой по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства в текущем году сокращены посевы хлопчатника на площади 30,5 тысячи гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в экономическом ведомстве республики.

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«С учетом высвобожденной площади из-под хлопчатника на основных посевных площадях размещены 172,6 тысячи гектаров овощей, 86,3 тысячи гектаров картофеля и 26,3 тысячи гектаров бахчевых», — говорится в сообщении.

На 5,2 тысячи гектаров созданы новые интенсивные сады, проведена реконструкция садов на 5,7 тысячи гектаров и виноградников — на 3,2 тысячи гектаров, на площади 163 гектара созданы 4264 теплицы.

«В целях дальнейшего укрепления и развития материально-технической базы хранения плодоовощной продукции созданы 16 новых холодильных камер для хранения 10,5 тысячи тонн плодоовощной продукции», — заявили в Минэкономики Узбекистана.

В первом квартале текущего года произведено 53,1 тысячи тонн овощей (рост 10,6% к аналогичному периоду 2015 года), с начала года экспортировано 95,1 тысячи тонн плодоовощной продукции.

Говоря о развитии животноводческого сектора, в министерстве уточнили, что с начала года осуществлена реализация 664 проектов по увеличению поголовья крупного рогатого скота, птицеводства, разведению рыб и пчеловодческих хозяйств.

«В результате в первом квартале текущего года общее поголовье крупного рогатого скота достигло более 11,5 млн голов (рост 5,8% к аналогичному периоду 2015 года), произведено 425,8 тысячи тонн мяса (рост 6,1%), 12,7 тысячи тонн рыбы (10%), 1 594,8 тысячи тонн молока (6,4%), 1 180,4 млн яиц (рост составил 6,7%).