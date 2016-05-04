Москва, 4 мая, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В 2016 году в России будет утверждена Стратегия развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения на период до 2020 года. Об этом заявил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ Всеволод Степаницкий, сообщили в министерстве.

lib.rus.ec Центральный исторический музей

Главной целью развития познавательного туризма на ООПТ является формирование у широких слоев российского общества понимания современной роли заповедников и национальных парков в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, культурного наследия, а также их места в социально-экономическом развитии регионов России.

По словам Степаницкого, за последние 5 лет в России проделана значительная работа в области развития познавательного туризма на ООПТ федерального значения. Вопросы развития познавательного туризма получили необходимую концептуальную и правовую основу, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство.

На сегодняшний день 67 российских ООПТ заключили договора и соглашения с туроператорами и турагентами о предоставлении туристских услуг. Некоторые из них получили Свидетельства Ростуризма о внесении сведений о них (как о туроператорах) в Единый федеральный реестр туроператоров. Еще 11 ФГБУ приняли участие в системе добровольной сертификации отдельных элементов туристско-экскурсионной деятельности с оформлением установленных сертификатов соответствия.

Читайте также: Ростуризм и «Автодор» намерены развивать автотуризм

Как сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. Для продвижения внутреннего и въездного туризма в России были сформированы три новых туристских маршрута: «Русские усадьбы», «Красный маршрут» и «Серебряное ожерелье России». Кроме того, развивается сельский и автотуризм.