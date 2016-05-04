Ярославль, 4 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, которые стали известны корреспонденту ИА REGNUM, с 30 апреля по 3 мая 2016 года в регионе случилось 427 возгораний сухой травы. Общая площадь пожаров составила более 1 тыс гектаров.

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В связи с засушливой погодой власти региона объявили особый противопожарный режим с 27 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ястребов.

«В лесах с 15 апреля 2016 года зарегистрировано 15 пожаров, средняя площадь составляет 1,35 га. Наиболее напряженная обстановка в Переславском, Некоузском и Ярославском районах. Посещение лесов и разведение костров в области запрещено. Режим пожароопасной ситуации будет действовать 21 день и может быть продлен. В настоящее время все пожары тушатся за 1 день», — пояснил заместитель директора департамента лесного хозяйства Ярославской области Иван Хитров.

Запрещено посещение лесов, въезд в леса транспортных средств, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. Штраф за нарушение особого противопожарного режима составляет от 4 до 5 тыс рублей.