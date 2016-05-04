Барнаул, 4 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Экспертный совет по отбору заявок на создание модельного учреждения культуры клубного типа определился с победителями конкурсного отбора. Как сообщили сегодня, 4 апреля, в региональном управлении по культуре и архивному делу, статусы «модельных» учреждений будут присвоены: Курьинскому Дворцу культуры и Верх-Обскому центру культуры и спорта имени Михаила Евдокимова (с. Верх-Обское — родина народного артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автомобильной аварии, — прим. ИА REGNUM ).

официальный сайт администрации Смоленского района Музей Михаила Евдокимова в с. Верх-Обское

Эта победа дает право учреждениям получать средства на улучшение материально-технической базы в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 — 2020 годы». Ее ежегодный объем финансирования составляет 400 тыс. рублей.

Всего на присвоение статуса модельного клубного учреждения в 2016 году претендовали 5 организаций. Как было отмечено на заседании, Курьинский Дворец культуры располагает современным зданием, которое было построено в рамках Губернаторской программы «75×75». Показатели деятельности учреждения имеют положительную динамику, а творческие коллективы Курьинского дворца культуры принимают активное участие в мероприятиях разного уровня. Кроме этого, во Дворце действуют 3 коллектива со званием «народный».

Высшую оценку конкурсной комиссии в номинации «Сельский (поселенческий) Дом культуры Верх-Обский центр культуры и спорта им. М.С. Евдокимова сумел получить после реконструкции здания: сейчас оно имеет привлекательный внешний вид и современный интерьер. В учреждении работает 17 клубных формирований, одно из них — народный хор «Серебряна» имеет звание «народный». На базе данного учреждения проводятся культурные акции, мероприятия, в том числе ежегодно — Всероссийский фестиваль спорта и народного творчества им. М.С. Евдокимова «Земляки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, модельные клубные учреждения создают в регионе по результатам конкурсного отбора заявок с 2014 года. Победителей выбирают среди городских и районных домов культуры. На создание предусмотрено ежегодное финансирование в размере 400 тыс. рублей по госпрограмме «Развитие культуры Алтайского края» на 2015−2020 годы. Эти средства идут на улучшение материально-технической базы учреждения.

Всего, по решению экспертного совета, статус модельных присвоен уже четырем учреждениям: Ребрихинскому районному Дому культуры, Санниковскому культурно-досуговому центру Первомайского района, культурно-досуговому центру «Космос» (Новоалтайск) и Мамонтовскому культурно-досуговому центру Поспелихинского района.

Интересно, что один раз в пять лет модельное клубное учреждение должно подтверждать свой статус. Сохранить его возможно только при условии стабильного выполнения плановых показателей, расширения перечня предоставляемых услуг, наличия публикаций о деятельности учреждения в краевых и местных СМИ, а также участия в различных конкурсах.