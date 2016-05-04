Архангельск, 4 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона работники Единого лесопожарного центра региона ликвидировали девять возгораний в лесах общей площадью порядка девяти гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Минлеспроме.

inhabitat.com Лесной пожар

Наибольшее количество очагов — три пожара — было в лесах Вельского района. По два возгорания произошло на территории коношской и плесецкой тайги. По одному лесному пожару ликвидировано в Каргопольском и Котласском районах.

Напомним, в лесах Поморья действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности штрафы для граждан составляют до 5000 рублей, для юридических лиц — до полумиллиона рублей.

Напомним, в этом году первый лесной пожар возник 28 апреля на территории Вельского лесничества из-за поджога сухой травы. Отметим, что санкция за бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, ещё строже: для жителей и гостей региона — до 4000 рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.