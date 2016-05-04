Москва, 4 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Следственных органов Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве проводят доследственную проверку на предмет наличия халатных действий должностных лиц, повлекших пожар в бывшем здании общежития по адресу ул. Михалковская д.42, заявили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК России.

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«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что всего из горящего здания было эвакуировано 85 человек.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в жилом здании по ул. Михалковской, где размещены к проживанию по договорам социального найма нуждающиеся в жилье, произошло возгорание между первым и вторым этажами. По предварительным данным причиной пожара могла послужить неисправность проводки. Возгорание было локализовано к часу ночи. 5 жильцов обратились за медицинской помощью.