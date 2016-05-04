Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону присоединились к всероссийской акции и почтили память одесситов, погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. У входа в парк имени Максима Горького собрались участники памятного митинга и выложили из свечей слово «помним», передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

vk.com/rnd_pp Акция «Помним» в Ростове-на-Дону

Акция в донской столице оказалась немногочисленной, почтить память жертв одесской трагедии пришли около 20 человек. В руках они держали плакаты с лозунгами: «Не забудем, не простим», «Одесская Хатынь». Координатор акции Антон Стацик выразил надежду на то, что подобные события впредь никогда не повторятся, а виновные в этой трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание.

Почтив минутой молчания память тех, кто погиб в огне в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, участники акции проследовали к Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону, у которого возложили цветы.

Отметим, что рядом с Донской государственной публичной библиотекой в этот день также были зажжены свечи в память о погибших одесситах. Участники акции подготовили плакаты с фотографиями жертв майской трагедии.