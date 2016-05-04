Красноярск, 4 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Дальнобойщики совместно с КПРФ готовят акцию протеста, адресованную Конституционному суду РФ, рассказал ИА REGNUM руководитель ассоциации перевозчиков «Сибиряк» Ян Шикин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон»

«В прошлом году при помощи КПРФ мы подали в Конституционный суд просьбу восстановить наши конституционные права, чтобы нам вернули право на свободу передвижения. В любой стране есть платные и бесплатные дороги, у нас альтернативы нет. Мы — заложники ситуации», — сказал он. Решение суда ожидается 15−17 мая, а 4 мая дальнобойщики Красноярска будут обсуждать присоединение к всероссийской акции, призванной предварить данное решение и продемонстрировать позицию дальнобойщиков.

«Наш представитель был на прямой линии у президента Путина. Его пригласили, сказали, что он сможет задать вопрос о «Платоне», но вопрос он так и не задал», — сообщил Шикин, отметив, что есть информация, будто высокопоставленный представитель Конституционного суда в кулуарах прямой линии произнес фразу «Платон мне друг, но истина дороже», что, может быть, дает дальнобойщикам надежду на решение вопроса в их пользу.

На вопрос ИА REGNUM, к кому же примкнули сибирские перевозчики в ходе празднования 1 мая, Шикин ответил, что и в Красноярске, и в Ачинске дальнобойщики и представители малого бизнеса в итоге присоединились со своими лозунгами к шествию и митингу КПРФ. На их плакатах было написано: «Хватит душить малый бизнес», «Я против платных дорог», «Сибирь против Платона» и т. п. Мотивируя принятое решение, Шикин сказал: «Пошли, чтобы нас увидели», добавив, что на трибуну ораторы от «Сибиряка» или Краевого союза малого предпринимательства не поднимались.

Также к КПРФ в этом году примкнули противники вырубки городских скверов, Партия садоводов и часть независимых профсоюзов.