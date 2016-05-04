Сибирские дальнобойщики готовят акцию протеста
Красноярск, 4 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Дальнобойщики совместно с КПРФ готовят акцию протеста, адресованную Конституционному суду РФ, рассказал ИА REGNUM руководитель ассоциации перевозчиков «Сибиряк» Ян Шикин.
«В прошлом году при помощи КПРФ мы подали в Конституционный суд просьбу восстановить наши конституционные права, чтобы нам вернули право на свободу передвижения. В любой стране есть платные и бесплатные дороги, у нас альтернативы нет. Мы — заложники ситуации», — сказал он. Решение суда ожидается 15−17 мая, а 4 мая дальнобойщики Красноярска будут обсуждать присоединение к всероссийской акции, призванной предварить данное решение и продемонстрировать позицию дальнобойщиков.
«Наш представитель был на прямой линии у президента Путина. Его пригласили, сказали, что он сможет задать вопрос о «Платоне», но вопрос он так и не задал», — сообщил Шикин, отметив, что есть информация, будто высокопоставленный представитель Конституционного суда в кулуарах прямой линии произнес фразу «Платон мне друг, но истина дороже», что, может быть, дает дальнобойщикам надежду на решение вопроса в их пользу.
На вопрос ИА REGNUM, к кому же примкнули сибирские перевозчики в ходе празднования 1 мая, Шикин ответил, что и в Красноярске, и в Ачинске дальнобойщики и представители малого бизнеса в итоге присоединились со своими лозунгами к шествию и митингу КПРФ. На их плакатах было написано: «Хватит душить малый бизнес», «Я против платных дорог», «Сибирь против Платона» и т. п. Мотивируя принятое решение, Шикин сказал: «Пошли, чтобы нас увидели», добавив, что на трибуну ораторы от «Сибиряка» или Краевого союза малого предпринимательства не поднимались.
Также к КПРФ в этом году примкнули противники вырубки городских скверов, Партия садоводов и часть независимых профсоюзов.