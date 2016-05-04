Бишкек, 4 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с главой мониторинговой миссии Международного валютного фонда в республике Эдвардом Джемаелем. Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

ИА REGNUM Финансы

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся реализации Меморандума по экономической и финансовой политике на 2014 — 2017 годы, совершенствования регулирующего банковскую деятельность законодательства и параметров бюджета страны.

Глава киргизского Кабмина заявил, что «правительство Киргизии намерено продолжить реализацию комплексной программы экономических и социальных реформ, поддерживаемую договоренностью с МВФ».

В свою очередь Эдвард Джемайэль проинформировал Сооронбая Жээнбекова, что в случае, если экономические показатели Киргизии устроят исполнительный совет МВФ, в бюджет республики будет перечислен очередной транш в размере $13,2 млн (849,2 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам экспертов международного рейтингового агентства «Standard & Poor's», дефицит республиканского бюджета Киргизии в 2016 — 2017 годах может составить порядка 4,5% ВВП, а размер государственного долга в 2016 — 2019 годы может достичь 70% ВВП (по итогам 2015 года этот показатель составил около 55% ВВП Киргизии).