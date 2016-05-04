Москва, 4 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Минсельхоз ожидает снятия Китаем ограничений на поставки российской мясной продукции. Как передает пресс-служба Минсельхоза, об этом стало известно на встрече 3 мая между министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым и министром Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики Чжи Шупином.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«Рассчитываем, что китайская сторона в ближайшее время снимет ограничения по доступу мяса КРС», — заявил Ткачев во время встречи, добавив, что Российская Федерация намерена получить статус страны, свободной от ящура, в ходе предстоящей в мае 2016 года сессии Генеральной ассамблеи Международного эпизоотического бюро.

В октябре китайская делегация проинспектировала четыре российских предприятия по производству говядины и свинины. Россия в ближайшее время ожидает получить финальный отчет по результатам проведенного исследования. В настоящее время китайские специалисты проходят ознакомление с работой отечественных птицеводческих предприятий.

Тем временем министерство ведет активную работу и по вопросу доступа российской зерновой продукции на китайском рынке. Благодаря совместной работе аграрных и фитосанитарных ведомств двух стран Россия в ближайшее время завершит переговоры по поставкам отечественной пшеницы в КНР.

Перед этим РФ также предложила китайской стороне свой проект по переброске восточному соседу образующейся вследствие весеннего паводка пресной воды объемом до 70 миллионов кубометров в год. Половина из испытывающих дефицит воды людей в мире живет в Индии и Китае.

«Мы готовы предложить проект по переброске пресной воды из Алтайского края России через Республику Казахстан в засушливый Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР», — сказал Ткачев на встрече 3 мая с министром сельского хозяйства Китая Ханем Чанфу, отметив, что вскоре по этому вопросу пройдут консультации с представителями Казахстана.

По итогам переговоров стороны отметили, что в рамках Российско-Китайской Рабочей группы налажено сотрудничество на постоянной основе по вопросам взаимного доступа продукции животного и растительного происхождения.