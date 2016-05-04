Москва, 4 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. О возвращении Крыма в состав Украины, о военном сценарии которого 26 апреля заявил лидер крымских татар Рефат Чубаров, не может быть и речи. Крымчане прошли 20-летний путь по возвращению в Россию, и наиболее важным является их мнение. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью газете «Известия».

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"Я помню, как два года назад, как раз в ходе церемонии подписания акта о вхождении Крыма в состав России, один крымчанин сказал такую фразу: «Мы вернулись в Россию. Пожалуйста, больше никогда нас не отдавайте»», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что ни о каком возврате Крыма Украине говорить невозможно. По её словам, Киеву нет смысла оспаривать итоги референдума 2014 года о присоединении Крыма к России. Во-первых, вопрос Крыма является всеобъемлющим и не может быть решён на основе желания Украины вернуть территорию.

«Это что касается «верните», «вернём» и т.д.», — пояснила дипломат.

Кроме того, Крым на самом деле не нужен Украине. «Ей и Донбасс, как оказалось, не нужен, раз она так над ним издевается», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Чубаров заявил, что Киев не должен исключать военный способ возвращения Крыма в состав Украины, хотя дипломатический путь возврата является более предпочтительным.

Напомним, что Республика Крыма вошла в состав РФ по итогам референдума в 2014 году: за вхождение с состав России проголосовали 97% крымчан. Решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России вступило в силу 18 марта 2014 года.