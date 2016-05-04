Киев, 4 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Валюта

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Украинская экономика без кредитов МВФ показывает неплохие показатели и уже почти месяц гривна неуклонно укрепляется. 22 апреля Нацбанк Украины за доллар давал 25,34 гривны, 29 апреля курс дорос до отметки 25,20 за доллар и таким сохраняется в первые праздничные дни мая. Таким образом, с начала апреля гривна в общем сложности укрепилась на 3,9%, однако до этого, в начале года, она резко упала с 24 до примерно 27 грн за доллар, так что до полноценного «отката» еще далеко.

Нынешней ситуацией активно воспользовался Национальный банк, начав масштабную скупку валюты для пополнения золотовалютных резервов страны.

«Осуществлять покупку валюты позволило превышение предложения иностранной валюты над спросом на нее. Это было обусловлено возобновлением роста цен на мировых сырьевых рынках с середины февраля, которое привело к увеличению поступлений валюты на межбанковский рынок», — сообщает НБУ.

Например, цены на сталь на мировых рынках в годовом измерении выросли на 16%, а на железную руду на 6%. Всего же за апрель НБУ купил валюты на 676 млн долларов.

Именно этим эксперты объясняют укрепление гривны. Однако предполагается, что дальнейшие действия Нацбанка не дадут особо укрепиться гривне.

«Это связано с тем, что экспортеры заводят выручку, у них сейчас ситуация стала лучше, чем была в прошлом году. На мировых рынках подросли цены на железорудное сырье, а Украина — один из его мировых производителей. Я не очень верю, что гривна будет крепче, чем 25, потому что я вижу, что Нацбанк активно выкупает валюту. Если мы восстановим отношения с МВФ, то будет некая стабильность», — анализирует эксперт, главред издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.

Что будет с гривной дальше — экономисты расходятся во мнениях.

«Скажем так, в начале мая падения точно не будет. Потом будет сезонное падение. Но будет ли еще какое-то внесезонное падение — сказать сложно. Скорее всего, рост в ближайший месяц прекратится», — считает главный аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Я думаю, что в этом году мы будем свидетелями того, что в некоторые периоды без особых видимых причин гривна может то укрепляться, то снижаться. Такого рода колебания будут характерны в весенний период», — говорит директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

При этом в украинском Нацбанке решили, что ситуация достаточно стабилизировалась, чтобы понемногу отменять ограничения для импортеров.

«Национальный банк Украины смягчил требования относительно обязательной продажи на межбанковском валютном рынке поступлений кредитных средств в иностранной валюте из-за пределов Украины… Сегодня требование относительно обязательной продажи распространяется, в частности на средства, полученные резидентами-заемщиками в форме кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов. Постановлением №290 Национальный банк сделал исключение для отдельной категории кредитов», — сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Бензин

Несмотря на укрепление гривны, бензин на украинских АЗС показывает обратную динамику и весь апрель только дорожает. За последнюю неделю А-95 на Украине в среднем подорожал на 50 копеек и сейчас в среднем стоит 21.55, а максимальная цена вообще составляет 22.99 грн за литр топлива.

При этом эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание.

«Для высокооктановых марок бензинов и дизельного топлива потенциал находится на уровне 1,5 грн на каждом литре. Для СПБТ предусловия роста немного меньше — в пределах 1 грн на литре. Если хоть немного ослабнет гривна, нас ожидает дальнейшее активное движение цен на АЗС вверх», — говорит директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

Макроэкономика

С кризисом пора заканчивать и переходить к экономическому росту, с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

«Война больше не может быть оправданием кризиса в экономике. Экономический рост должен привести к увеличению доходов граждан. Ожидаем сообщения о росте промпроизводства и росте ВВП. Пора завершать экономический кризис и переходить к росту», — сказал Порошенко.

Однако в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM экономический эксперт Александр Охрименко высказал мнение, что роста ВВП Украине в ближайшее время ожидать не стоит.

«ВВП Украина может расти, ведь сейчас мы достигли дна. По всем правилам, мы сейчас должны уже иметь не падение, но еще не рост. Но обращаю ваше внимание — ситуация на мировых рынках для украинских товаров не благоприятна. По этой причине ожидать роста ВВП за счет экспорта очень сложно. Внутренний рынок у нас очень слабый ‑ и покупательная способность упала, и спрос слабый. Я не вижу факторов, которые указывают, что ВВП должен расти. Другой вопрос, что не будет такого падения ВВП как в 2016 — это может быть», — сказал Охрименко.

В то же время украинская экономика, вопреки заявлениям президента, демонстрирует не очень позитивные тенденции. Например, дефицит бюджета был увеличен за март вдвое — согласно официальной информации, в марте он достиг 8,17 млрд гривен, а в феврале был 4,85 млрд. Всего же в первом квартале 2016 г. бюджетный дефицит достиг отметки в 10,57 млрд гривен.

«Действительно, дефицит бюджета есть. Но озвучена далеко еще не вся сумма. Например, здесь не указаны 23 млрд гривен долга по субсидиям за ЖКХ. Если посчитать все, дефицит будет больше. Украине всегда не хватало денег госбюджета, и на сегодняшний момент ничего не поменялось. Действительно, стараются максимально прижать бизнес, заработать больше денег, а не получается. У нас сильно выросли свои военные расходы. Есть разговоры, что можно оптимизировать социальные расходы — но только уменьшить. И все равно получается довольно большая сумма», — анализирует Александр Охрименко.

Негативное сальдо внешней торговли Украины выросло почти втрое за первые два месяца 2016 года и составило $731 млн по сравнению с $255 млн годом ранее, сообщает Госстат. По данным службы, это связано с тем, что экспорт товаров за два месяца сократился на 21,3% — до $4,722 млрд, тогда как импорт — лишь на 12,8%, до $5,453 млрд. В результате коэффициент покрытия экспортом импорта ухудшился до 0,87 с 0,96 в январе-феврале.

На Украине продолжает бушевать банковский кризис — согласно информации Нацбанка, количество структурных подразделений банков в стране в январе-марте 2016 года сократилось на 544, или на 4,6% по сравнению с началом года, а за 2015 год их количество сократилось на 3,211 тыс., или 21,3%. К началу 2016 года количество отделений финучреждений на Украине составило 11,871 тыс. подразделений, сейчас — 11,327 тыс. НБУ уточняет, что среди крупнейших банков лидерами по сокращению своей сети в первом квартале 2016 года стали «ПриватБанк» Игоря Коломойского, который закрыл 237 отделений с начала года (сокращение на 9,2%) и государственный Ощадбанк — 137 отделений (3,3%).

Проблема субсудий

После очередного подорожания газа с 1 мая украинцам обещают больше субсидий и повышение соцстандартов — на 6% с 1 мая и на 10% с 1 декабря. Чтобы найти деньги на субсидии и повышение пенсий-зарплат, правительству Гройсмана, возможно, придется включать печатный станок. Что вызовет очередной виток инфляции. Однако в Кабмине такие опасения отвергают.

«Что касается инфляции, то, как вы знаете, параметры ее были утверждены одновременно с принятием бюджета и ожидается, что инфляция на конец года будет составлять приблизительно 12%. Эти параметры были зафиксированы в свое время на переговорах с МВФ и они зависят не только от цены на жилищно-коммунальные услуги, а вообще от такого понятия как бюджетный дефицит. Когда парламент принимал закон, было предусмотрено, что бюджетный дефицит будет составлять 3,7% ВВП… Все наши решения вписываются в те параметры, которые есть, и поэтому мы не ожидаем всплеска инфляции более того уровня, который был запланирован», — заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Однако, по мнению Александра Охрименко, чтобы не сорваться в инфляцию, правительству Украины придется быть предельно честным с оценкой экономических показателей в стране.

«Дефицит субсидий большой, но если тарифы вырастут, потребуется около 50 млрд гривен на субсидии. Вопрос — будут ли они? И предыдущая глава Минфина Наталья Яресько любила перекручивать факты, рисовать нужные цифры… Я, правда, такой логики не понимаю — надеюсь что новый министр финансов будет более добросовестным и будет реально показывать плюсы и минусы. Без этого сложно смотреть на будущее», — сказал Охрименко.

А в Кабмине в это время отмечают — значительная часть соцвыплат и субсидий на сегодня выплачиваются «необоснованно».

«Мы отработали 4 млн 29 тыс. выплат — в их числе 342,2 тыс. выплат, к которым у нас есть разнообразные замечания. Это около 9% от проверенных. А 9% от 48,4 млн всех соцвыплат — это 4 млн 356 тыс. выплат с подозрениями. Не менее 5 млрд грн потерь в месяц, если брать минимальную пенсию. То есть, исходя из наших сегодняшних прогнозов, около 60 млрд грн бюджета могут уходить на незаконные соцвыплаты», — сказал глава департамента финансов социальных программ Минфина Андрей Рязанцев.

Другое

Молдавия ввела пошлины для украинской продукции — речь идет, в первую очередь, о молоке и мясе. Помимо аграрной продукции под ограничения попал цемент.

«С помощью введения таможенных пошлин власти пытаются защитить внутренний рынок от массового импорта молочных продуктов из Украины. По данным Министерства экономики Молдавии, объем импорта молочных продуктов из Украины в 2015 году значительно вырос. Импорт простокваши, сметаны, йогурта, кефира увеличился в 1,5 раза, сыра — на 33%, а колбасы и т.п. — в 14 раз», — говорится в сообщении властей. В ближайшее время между Киевом и Кишиневом должны пройти официальные переговоры чтобы урегулировать эту проблему.

«С Молдавией мы торгуем слабо, и это решение — не принципиально. Если же вообще говорить об импорте-экспорте, в этом году продолжается падение экспорта, потому что Россия закрывает рынок. Это факт. Российский рынок для нас был самый большой, дальнейшее закрытие ведет к падению. Пока предложить Европе что-то, кроме кукурузы и чугуна, мы не можем. Возрождаем отношения с Китаем, но, прежде всего, за счет железной руды. В арабские страны продаем металл и зерно — это нас сильно спасает. Будем надеяться, что цена на нефть будет расти. Чтобы арабские страны покупали больше металла — нужна высокая цена на нефть. А она пока нас не очень устраивает. Это факторы глобального характера, которые влияют на Украину, но мы не можем на них повлиять», — говорит Александр Охрименко.

Кроме того, Украина впервые заговорила на официальном уровне о возможном пересмотре квот по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. В первую очередь речь идет об аграрной продукции.

«Мы планируем начать в июне регулярное проведение мероприятия, которое называется «Аграрный диалог». Это будет совместный проект во главе с министром аграрной политики и продовольствия Украины вместе с бизнесом. В его рамках будут проработаны вопросы по санитарной и фитосанитарной стратегии в наших отношениях с ЕС. Также мы ожидаем реакции европейской стороны на поданный пакет по квотам», — заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владислава Рутицкая.

Всего же, по информации ведомства, общая сумма экспорта в страны ЕС из Украины за первый квартал 2016 года составляет 1,2 млрд долларов. Сообщается, что экспорт украинской агропродукции в ЕС за три месяца увеличился на 15,3%, что в денежном эквиваленте составляет почти 155 млн долларов. Доля ЕС в общей структуре экспорта составила 37% — это второе место по экспорту агропродукции среди мировых макрорегионов, на первом — страны Азии. Подчеркивается, что среди ТОП-10 стран, в которые экспортируется украинская сельхозпродукция украинского производства, пять государств ЕС — Испания, Нидерланды, Италия, Польша и Франция.

При этом проблемой в отношениях между Киевом и Брюсселем может стать отнюдь не аграрный сектор. В центре нового скандала оказался металлолом. Евросоюз пригрозил прекратить макрофинансовую помощь Киеву в случае введения пошлины на экспорт металлолома за рубеж, на чем настаивают украинские металлурги.

«ЕС считает, что повышение пошлины на экспорт металлолома из Украины может представлять собой ограничительные меры для торговли, которые противоречат духу и букве многосторонних и двусторонних обязательств, взятых Украиной. В частности, в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским союзом Украина обязуется не вводить новые пошлины на экспорт, и это обязывает к отмене существующих в течение переходного периода», — говорится в сообщении представительства ЕС на Украине.