Москва, 4 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, итоговое сочинение (изложение) в дополнительный срок пройдет в 85 субъектах РФ. Заявления на участие в сочинении в этот день подали более 6 тысяч человек, из них выпускников текущего года — более 3 тысяч человек. На изложение заявлены порядка 240 человек, из них 230 человек — выпускники текущего года, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Темы итогового сочинения — «Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год литературы».

Результаты итогового сочинения могут быть учтены вузами при зачислении абитуриентов, в этом случае вуз сам оценит сочинение в баллах.