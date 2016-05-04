Якутск, 4 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Куда уплыл аванс работников детского сада, движение на федеральной трассе «Вилюй» восстановлено, свеча памяти в День Победы, беглеца-воришку поймали с выручкой магазина в Сочи, первые подснежники — в обзоре корреспондента ИА REGNUM.

Марія03 Подснежники

Украл — и в Сочи

В Якутске 26-летний рабочий магазина «Шведский Дом» украл из кассы 325 тысяч рублей, купил авиабилет и улетел в Москву, сообщает ИА SakhaNews.

Беглеца задержали в аэропорту Сочи, куда он прилетел из Москвы. При нем оставалось еще 313,8 тысячи рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу (тайное хищение чужого имущества) утвердила прокуратура Якутска.

Дорогу открыли

Движение транспорта на 45-м км автомобильной дороги «Вилюй», где 30 апреля из-за интенсивного таяния снега и резкого подъема уровня воды в реке Тыргыллай произошел локальный размыв, восстановлено. На участке ведутся круглосуточный мониторинг уровня воды и противопаводковые мероприятия, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Вилюй».

Утопили в речке … деньги

Около 500 тысяч рублей, предназначавшихся для работников детского сада, затонули вместе с машиной предпринимателя, который вез деньги в село Себян-Кюель из Якутска.

27 апреля он отправился из столицы республики в родное село, однако в 15 километрах от поселка машина «Урал» провалилась под лед, когда пересекала озеро, сообщает ysia.ru.

«Предприниматель вез муку, сахар, запчасти и другие товары, которые были необходимы сельским жителям. Кроме того, бухгалтер детского сада попросила его привезти деньги (аванс), которые должны были получить работники детсада», — рассказала заместитель главы наслега Варвара Гуляева.

К счастью, никто не пострадал. В озере с завтрашнего дня будут работать сотрудники МЧС Якутии.

Зажги свою свечу памяти

Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая в Якутске. Она призвана сохранить память у подрастающего поколения о погибших воинах, отдавших жизни за мирное небо, за наше будущее. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции и почтить память павших на полях сражений, сообщает SAKHAPRESS.RU

Цветы в Сети

Сезон цветения подснежников начался в Якутии. Местные жители республики охотно делятся в Instagram фотографиями первых весенних цветов. ИА YakutiaMedia представляет подборку первых предвестников долгожданного лета.