Таллин, 4 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Полиция Эстонии серьезно преувеличила масштабы ноябрьского бунта в центре временного содержания нелегальных мигрантов в Харку (северная Эстония), чтобы оправдать стрельбу резиновыми пулями по ни в чем не виноватому чернокожему жителю центра. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает эстонский еженедельник Eesti Ekspress со ссылкой на итоги внутриведомственного расследования. Выяснилось, что полицейские намеренно лгали как общественности и журналистам, так и своим коллегам.

aripaev.ee Центр беженцев в Эстонии

Так, если ранее участники специальной полицейской операции утверждали, что в конфликте участвовали десятки бунтовщиков, то результаты проверки говорят о противоположном: в центре инцидента оказались около 13 человек, которые спокойно разговаривали друг с другом. В ходе внутренней проверки при контроле записи камер видеонаблюдения выяснилось, что при подавлении протеста нелегалов были допущены грубые ошибки управления, один из участников спецоперации без действительной причины стрелял резиновыми пулями в жителя центра — гражданина Мали, который никак не провоцировал органы правопорядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные журналисты, посетившие расположенный возле Таллина Центр для беженцев Харку в октябре 2015 года, были встречены местными обитателями как спасители от произвола местных властей. По словам журналистов шведской редакции финского гостелевидения Svenska Yle, из окон дома, обнесенного колючей проволокой, в их адрес доносились громкие крики о помощи: «Спасите! Это тюрьма!» и «Мы хотим свободы!» По утверждению беженцев из Ирака, власти Эстонии лишили их свободы передвижения и возможности коммуникации, так как они отказываются ходатайствовать об убежище в этой стране.

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