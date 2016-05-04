Самара, 4 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Среди принимающих городов Самара подготовит самую большую площадку — грандиозное футбольное событие будет проходить на площади Куйбышева. Ее территория составляет 17,4 гектара, что почти на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве. Площадь Куйбышева в Самаре считается самой большой площадью в Европе и максимально соответствует всем требованиям предъявляемым FIFA, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sutochno.ru Площадь Куйбышева. Самара

Ожидается, что самарский фанфест будет и самым многочисленным среди регионов — организованная площадка сможет вместить около 35 тыс. человек. Фестиваль болельщиков будет проходить с 14 июня по 15 июля одновременно в 11 городах-организаторах. Площадка фестиваля станет лучшим местом для просмотра прямой трансляции матчей ЧМ, показ игр будет идти на огромном экране, установленном на площади имени Куйбышева.

Также в рамках фестиваля предусматривается проведение концертно-развлекательной и спортивной программ. В настоящий момент разрабатывается концепция мероприятия, после ее окончательного утверждения она будет презентована жителям и гостям города.

«Организация Фестиваля болельщиков FIFA — один из важнейших вопросов подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года, — прокомментировал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. — Фан-зона, как и стадион, будет точкой притяжения десятков тысяч болельщиков. И не только во время проведения матчей турнира в городе, но и во все остальные дни. Это лучшее место после стадиона, где можно будет посмотреть игры чемпионата бесплатно. Самара примет заключительный матч сборной России на групповом этапе, игры 1\8 и 1\4 финала. А это значит, что наш город ожидает мощный наплыв болельщиков. Очевидно, что не все желающие попадут на стадион, но каждый сможет совершено свободно пройти в фан-зону и в полной мере ощутить атмосферу футбольного праздника».

По словам вице-мера Самары Виктора Кудряшова, в 2016 году городская администрация начнет работы по капремонту площади Куйбышева, в частности, планируется благоустройство четырех скверов, которые находятся на площади, замена асфальтового покрытия самой площади и прилегающих улиц. Кроме этого, ведется разработка проекта по ремонту инженерных коммуникаций. Он очень масштабный и предусматривает замену системы освещения, водоснабжения, установку новейшего энергетического оборудования, которое позволит бесперебойно в течение месяца проводить на площади концертно-развлекательные мероприятия, обеспечивать прямые трансляции матчей.