Барнаул, 4 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Алтайские власти профинансировали организацию первой смены детской оздоровительной кампании. Как сообщает сегодня, 4 мая, официальный сайт региона, 66 млн. 359 тыс. рублей уже направлено в муниципальные районы и городские округа для оказания государственной меры поддержки в виде оплаты средней стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря в рамках государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014−2020 годы.

Айжан Жакипбекова Детский оздоровительный отдых в Алтайском крае

Всего предстоящим летом в регионе будут работать 1083 детских оздоровительных лагеря, в которых отдохнут более 166 тыс. школьников. Так, 947 лагерей с дневным пребыванием, открытых на базе образовательных учреждений, примут около 85 тысяч ребят.

Как пояснили в Главном управлении образования и молодежной политики, в 66 загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнут почти 58 тысяч детей. В 37 палаточных лагерях побывают более 17 тыс. школьников.

Дети на свежем воздухе изучат основы туризма: научатся ставить палатки, сооружать укрытия, разводить костры, отдельные занятия будут посвящены веревочному тренингу, ориентации по компасу и местности, — отмечают чиновники.

Известно также, что 4 тыс. старшеклассников в 35 лагерях труда и отдыха будут ухаживать за памятниками и мемориалами, следить за порядком на школьных территориях, заниматься сельскохозяйственными работами на школьных огородах и в теплицах. А 11 лагерей труда и отдыха в рамках своих смен реализуют образовательные программы «Введение в профессию» (механизатор, хозяйка усадьбы, ландшафтный дизайнер и другие).

Как уже сообщало ИА REGNUM, всем гражданам, живущим на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), оплачивается 50% средней стоимости путевки, 85% — сотрудникам федеральных и краевых государственных учреждений, а также 100% — третьему и последующим детям в семье при условии, что не менее трех детей родители отправляют в загородные оздоровительные лагеря.

Кроме этого, 35% средней установленной стоимости путевки работникам внебюджетного сектора оплачивают работодатели на основании регионального соглашения между Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и администрацией края.