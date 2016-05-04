Сыктывкар, 4 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим введен на территории республики в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 25 апреля 2016 года № 213. Режим введен в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, оперативного реагирования и своевременного принятия мер по их тушению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

mota.ru Сухая трава

В Сыктывкаре, а также Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах особый противопожарный режим начнет действовать с 30 апреля. В Усинске, Ухте, Инте, Воркуте, Вуктыле, Печоре, Сосногорске, Ижемском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Цилемском районах — с 13 мая.

В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы вблизи лесного массива. Это ограничение действует в границах менее 100 метров от хвойного леса и 50 метров от лиственного леса. На территории, не входящей в эти границы, пожароопасные действия можно проводить «только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем физических лиц и ответственных лиц организаций».

Горение сухой травы может угрожать не только лесному массиву, но и дачным участкам, частным сельским усадьбам, пригородным и поселковым деревянным строениям, трубопроводам. Причинами горения сухой травы может быть неосторожность с огнем, детская шалость или даже намеренный поджог. Некоторые граждане считают, что зола от сухой травы удобряет почву. Однако это суждение не верно — при горении сухой травы от огня и дыма гибнут полезные микроорганизмы в почве, проснувшиеся в земле после долгой зимы насекомые.

Отметим также, что в начале мая в Коми был зафиксирован первый лесной пожар, возникший в 1,7 км от населенного пункта Язель, в 14 квартале Эжвинского участкового лесничества. Силами десантно-пожарной службы его удалось ликвидировать в течение двух часов. На его тушение Коми лесопожарным центром привлекалось 3 человека и одна пожарная машина. Площадь, пройденная огнем составила 1,5 га. Причиной возникновения пожара явился человеческий фактор