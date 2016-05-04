Пекин, 4 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Китайский бренд внедорожников Haval удивил всех посетителей международной пекинской автовыставки своим новым концептом Haval HB-02. Концепт был полностью засекречен, ни один снимок кроссовера не попал в сеть до официальной премьеры.

auto.sohu.com Haval HB-02

Как отметили многие посетители выставки, представленный на мероприятии образец является симбиозом европейских тенденций в дизайне и последних китайских разработок, пишет «Тайпин цичэ».

В агрессивных линиях кузова узнается дизайн последнего поколения Volvo XC90, передняя часть автомобиля сильно напоминает внедорожники от немецкого концерна Audi. В частности, светодиодные фары практически полностью копируют оптику спортивного седана Audi A5.

Интерьер нового Haval HB-02 характерен для всех китайских внедорожников премиум-класса: выставки из дерева, кожанная отделка сидений и руля, огромный сенсорный монитор на центральной панели. Haval HB-02 ничем не отличается от большинства современных внедорожников.

Хотя автопроизводитель не назвал никаких технических характеристик, вероятнее всего в серию автомобиль выйдет уже с существующими двигателями и коробками.

Эксперты полагают, что Haval HB-02 является своеборазным ответом японской Mazde, представившей на этой же выставке свой спортивный кроссовер Mazda CX-4. Дата начала серийного производства Haval HB-02 пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 апреля в Пекине состоялась официальная премьера последней новинки от Mazda — спортивного кроссовера Mazda CX-4. Японский автоконцерн подтвердил свои намерения продавать новинку исключительно на китайском рынке.