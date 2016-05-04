Омск, 4 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. На письмо общественника, экс-кандидата в губернаторы Омской области Михаила Федорченко, предлагавшего мэру Омска Вячеславу Двораковскому «добровольно уйти в отставку», ответила горадминистрация.

admomsk.ru Ремонт дорог в Омске

Как сообщил общественник сегодня, 4 мая, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, на нескольких листах за подписью директора департамента городской экономической политики Гульнар Айтхожиной были перечислены «мероприятия, которые реализованы и реализуются администрацией города Омска для социально-экономического развития города Омска». В их числе привлечение бюджетных инвестиций, строительство и реконструкция дорожных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы, решение вопросов доступности дошкольного образования и так далее. О том, что ответил градоначальник на вопрос об отставке, не сказано ничего.

«Этим ответом мы не удовлетворены. Мы обращались лично к мэру, а ответ пришел от директора департамента. Мы планируем в мае начать сбор подписей за отставку Вячеслава Двораковского», — сказал Федорченко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале апреля текущего года Федорченко обратился к мэру с открытым письмом «как простой омич». По его мнению, в период работы Вячеслава Двораковского на посту градоначальника видны «удручающие результаты по всем направлениям: по детсадам, по дорогам, по здравоохранению, ЖКХ». «Я обратился к мэру с открытым письмом, попросил его проявить свою гражданскую позицию и добровольно уйти в отставку. Думаю, омичи будут со мной солидарны по многих пунктам», — сказал тогда общественник.

Напомним, Вячеслав Двораковский избирался депутатом Омского городского совета в 1996, 1998, 2002 и 2007 годах. 16 марта 2012 года был избран председателем горсовета. Избран мэром Омска на досрочных выборах 17 июня 2012 года. Срок его полномочий на этом посту истекает в 2017 году.

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Напомним также, одной из причин недовольства омичей мэром стала катастрофическая ситуация с дорогами в городе, упомянутая в рамках «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на это в мэрии заявляют, что для исправления ситуации прилагаются все возможные усилия. В частности, завершается проведение конкурсных процедур на определение подрядчиков для ремонта 21 дорожного объекта в рамках выделенных муниципалитету из дорожного фонда региона 643 млн рублей.