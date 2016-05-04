Вашингтон, 4 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Журнал Time обнародовал перечень устройств, оказавших выдающееся влияние на мир. Коммерческую успешность того или иного гаджета авторы рейтинга не учитывали, отдав предпочтение лишь на их значимости и оказанному влиянию.

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В рейтинг вошли 50 технических устройств. Первое место было отдано iPhone за сочетание красоты и информационных возможностей, а также за популяризацию мобильных приложений. Вторую строчку занял цветной телевизор Sony Trinitron, появившийся в 1968 году. Замыкает первую тройку персональный компьютер Apple Macintosh, установивший стандарты взаимодействия человека и ЭВМ.

В первую десятку включили плееры Sony Walkman (первый портативный простой аудиоплеер) и iPod, компьютер IBM Model 5150, ставший основным вне формата Apple, фонограф Victrola Record Player — первый домашний музыкальный проигрыватель, первый карманный радиоприемник Regency TR-1, фотокамера Kodak Brownie Camera и вибромассажер Hitachi Magic Wand.

Во второй десятке присутствуют калькулятор Canon Pocketronic, проигрыватель Philips N1500 VCR, позволивший записывать телепередачи, игровая приставка Atari 2600, ставшая первой в игровой индустрии, модем US Robotics Sportster 56K, игровая приставка Nintendo Entertainment System, карманная игровая приставка Nintendo Game Boy, электрическая печатная машинка IBM Selectric, пейджер Motorola Bravo, ставший первым из мобильных устройств связи, бытовая видеокамера JVC VideoMovie и первый полноценный смартфон на платформе Android Motorola Droid.

В топ-50 также вошли ноутбук IBM Thinkpad 700C, GPS-навигатор, автоответчик Phonemate 400, планшет Apple iPad, домашний компьютер Commodore 64, фотоаппарат Polaroid, электронная книга, DVD-плеер Toshiba, игровые приставки, приставка для кабельного телевидения, мобильный телефон-бестселлер Nokia 3210, принтер HP DeskJet, шлем виртуальной реальности Oculus Rift, портативный CD-плеер Sony Discman D-50, цифровой шагомер Fitbit, термостат Nest, и беспилотник DJI Phantom.

Замыкают рейтинг двухколесный электроцикл Segway, 3-D принтер Makerbot Replicator и очки дополненной реальности Google Glass