Москва, 4 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Главным источником новостей о событиях в стране для большинства жителей России остается телевидение, однако его популярность снижается (62% в 2015 г., 57% в 2016 г.). При этом растет популярность интернета. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доступный интернет

Так, интернет (считая одновременно информационные сайты, социальные сети и блоги) сегодня используют для поиска новостных материалов 27% опрошенных (в 2015 г. — 22%).

Предполагается, что в дальнейшем эта цифра будет только расти — поскольку уже сегодня Сеть является главным источником новостей для 62% 18−24-летних, 47% 25−34-летних. Радио, газеты и журналы называют существенно реже (3%, 3% и 1% участников опроса, соответственно).

Нынешние новостные телепередачи, по словам каждого пятого респондента (21%), уже не так интересны, какими были несколько лет назад — в сравнении с 2011 г. этот показатель вырос более чем в 2 раза (8% в 2011 г.). Одновременно заметно ниже стала доля тех, кто придерживается обратного мнения: если в 2011 г. 55% жителей России считали, что новости также интересны, как и ранее, то в 2016 г. об этом сказали 34%.

Между тем, телепередачи центральных каналов остаются безоговорочными лидерами в рейтинге доверия граждан к РФ средствам массовой информации.

Опрос проведен 16−17 января 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.