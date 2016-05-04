Калуга, 4 мая, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Обновлённая городская Доска почёта «Дела и люди» в эти майские дни открыта в Калуге.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, решением городского парламента на Доску почёта занесено 20 человек. Это представители промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, сферы услуг, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил отличившихся калужан и пожелал им дальнейших успехов.

«Люди, занесённые сегодня на Доску почёта, — это гордость нашего города, — подчеркнул Александр Иванов, — все они много лет трудились на благо Калуги, их кандидатуры были выдвинуты трудовыми коллективами, где были отобраны самые достойные. И сегодня их заслуги оценены должным образом. Все успехи нашего города, это в первую очередь заслуги трудовых коллективов Калуги. И наши успехи отмечены руководством Калужской области: по предложению депутатов городской думы заводу «Калужский двигатель» было присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области». Поздравляю вас, дорогие друзья, с занесением на Доску почёта, желаю всем калужанам добра и счастья, новых успехов и достижений в труде на благо родного города».