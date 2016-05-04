Оренбург, 4 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция приостановила уголовное производство по делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки по поводу аварийного состояния памятника федерального значения — дома № 1 по ул. Советской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, дело возбуждено в ноябре 2013 года, а прекращено в мае в 2015 года. Отделом дознания Отдела полиции №1 УМВД по Оренбургу в ходе расследования установлены обстоятельства, исключающие возможность привлечения лиц за неисполнение обязательств по содержанию и сохранности объекта культурного наследия — здания, ранее принадлежавшего Оренбургскому высшему военному авиационному Краснознамённому училищу, где в 1955−57 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин.

здание, где ранее располагалось знаменитое Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище

Одной из причин в органах внутренних дел назвали некачественную подготовку в 2010 году охранного обязательства, заключенного министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области с ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества», владеющим на праве хозяйственного ведения нежилыми помещениями здания с 2010 года.

Производство предварительного следствия по делу, возбужденному по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия», приостановлено 16 мая 2015 года в связи с неустановлением лица, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого.

«Законность принятого решение проверена прокуратурой», — подчеркнули в УМВД по Оренбургской области и добавили, что в ноябре 2015 года производство по уголовному делу прекращено за истечением сроков давности.

В полиции также сообщили, что в связи с ликвидацией ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества», в 2015 году прекращено право хозяйственного ведения предприятия на нежилые помещения дома и на Управление Росимущества по Оренбургской области возложена обязанность принять в государственную казну РФ объект культурного наследия.

ИА REGNUM ранее сообщало о плачевном состоянии здания, в котором располагалось Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище, имеющее богатую историю. Училище подготовило тысячи отважных лётчиков. Более 200 из них стали Героями Советского Союза, 12 — удостоены этого звания дважды. Здесь учились первый дважды Герой Советского Союза С.И. Грицевец, мастер парашютного спорта В.Г. Романюк, первый испытатель реактивного самолета, Герой Советского Союза Г.Я. Бахчиванджи. В 1955−57 годах здесь учился Юрий Гагарин.

В министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области указывают на сложности в предъявлении претензий по поводу аварийного состояния здания из-за неразберихи с собственником. Если со стороны улицы Советской жилая часть дома находится в управлении УК «Оренбургская», то владение другой частью здания вызывает у чиновников вопросы.

Добавим, что ИА REGNUM отправило запрос в Управление Росимущества по региону (как учредителю ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества») с просьбой указать меры контроля по выполнению мероприятий, указанных в предписании местного минкультуры по поводу реставрационных работ.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 мая в нежилом помещении здания. По пустотным перекрытиям огонь быстро начал распространяться по старому дому. Выгорело 1 тыс. квадратных метров.