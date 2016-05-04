Киев, 4 мая, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после своей отставки намерен продолжать работать в партии «Народный фронт» (НФ), лидером которой он является. Об этом сообщил украинский депутат Дмитрий Сторожук в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Арсений Петрович остается лидером нашей партии, и сейчас мы начинаем работать с большим задором, и вдвое больше начинает работать, потому что когда он выполнял функции премьер-министра Украины, то не было много времени уделять работе фракции, — говорит народный избранник. — Сейчас все, что касается законодательной работы, то она существенно увеличилась».

При этом Сторожук добавил, что партия «Народный фронт» уже приступила к разработке нового закона о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сложил свои полномочия. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.