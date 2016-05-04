Калуга, 4 мая, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Более трех с половиной тысяч калужан собрались на Театральной площади Калуги, чтобы народными гуляниями отметить День весны и труда.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 4 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, среди собравшихся на Театральной площади областного центра были представители трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций и учебных заведений.

На площади состоялся большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Калуги, а также прозвучали поздравления от руководителей области и известных калужан.

Поздравил горожан и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «Это праздник всех трудовых коллективов, профессиональных союзов и сообществ, но прежде всего — это праздник каждого работающего человека, который своим трудом укрепляет экономический потенциал своей малой родины и создает благосостояние государства. Наш город продолжает динамично развиваться, строятся новые жилые дома, детские сады, социальные и культурные объекты, в скором времени в Калуге начнётся строительство новых школ. В основе всех успехов Калуги — плодотворный труд калужан, их любовь к родному городу. Искренне желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и достаток!», — заявил Иванов.