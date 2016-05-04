Рим, 4 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Чистая выручка итальянской автомобильной компании Ferrari за первый квартал текущего года составила 78 млн евро, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом, как передает «Автостат Инфо», говорится в официальном сообщении автопроизводителя.

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Отмечается, что на мировом автомобильном рынке продажи транспортных средств данной марки выросли на 15% в годовом сравнении и составили более 1880 единиц.

В компании добавляют, что прирост показателей для Ferrari стал возможен во многом благодаря росту продаж 8-цилиндровых автомобилей. Так, за отчетный период объемы реализации указанных авто выросли на 21%.

При этом продажи 12-цилиндровых Ferrari сократились за тот же период на 6%.