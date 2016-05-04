Москва, 4 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В России за прошлый год объём производства картофеля вырос на 6,8% по сравнению с 2014 годом и достиг 33,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

vegetableshome.ru Картофель

Самый большой урожай картофеля собран в Воронежской области — 1 млн 809,4 тыс. тонн. На втором месте находится Татария, на полях которой собран 1 млн 589,7 тыс. тонн. Также большой вклад в урожай внесла Брянская область, где урожай за 2015 год составил 1 млн 315,1 тыс. тонн. Вклад производителей Красноярского края составил 1 млн 150,8 тыс. тонн, Башкирии — 1 млн 133,5 тыс. тонн.

Отмечается, что в некоторых регионах в 2015 году собрано максимальное количество картофеля за всю их историю: рекордный объём собрали сельхозпроизводители Дагестана, Карачаево-Черкесии, Липецкой и ряда других областей.