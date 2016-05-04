Москва, 4 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Массовые выступления протеста как с экономическими, так и политическими требованиями, кажутся большей части жителей России маловероятными: 74% и 78% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста

Если же массовые экономические или политические акции протеста всё же состоятся, 82% (83%) опрошенных не собираются принимать в них участие.

Кроме того, за последний год, согласно опросу, 95% не участвовали в каких-либо публичных акциях протеста — пикетах, митингах, шествиях, демонстрациях и забастовках.

Опрос проведен 22—25 апреля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.