Лондон, 4 мая, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Британские ученые из Института Сенгера выявили новые гены, изменения в которых связаны с раком груди, сообщает Medical News Today.

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Для установления генных мутаций, управляющих развитием рака молочной железы, ими были обследованы опухоли 560 пациентов, четверо из которых были мужчинами. Дополнительно обследовались закономерности изменений ДНК, возникающих всвязи с возрастными повреждениями клеток.

В результате учеными были обнаружены пять новых генов, мутации в которых могут вызывать рак груди.

Кроме того, выяснилось, что женщины, страдающие раком молочной железы и обладающие генами BRCA1 или BRCA2 (одни из главных виновников развития рака груди и яичников), имеют индивидуальные закономерности изменений ДНК, а значит и разные заболевания.

Исследования будут продолжаться с целью получить метод определения персонального генома раковой опухоли для каждого пациента. Это даст возможность подобрать наиболее подходящий вариант борьбы с болезнью.