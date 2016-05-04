Москва, 4 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, нефть марки Brent может затормозить падение, хотя активного роста также не ожидается. Если данные Минэнерго США отразят прирост запасов углеводородов в пределах 1 млн барр., котировки будут удерживаться на плаву, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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«Тем не менее рублю все же придется отыграть негативную динамику черного золота, наблюдавшуюся с начала недели. К тому же против российской валюты может сыграть потенциальное продолжение восстановления позиций доллара, который 3 мая укрепился против большинства соперников. В свете этого 4 мая пара доллар/рубль может подняться выше уровня 66 рублей, а пара евро/рубль в районе 76 рублей», — полагает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая нефть торгуется разнонаправленно на укреплении доллара. Brent снизилась на 0,07% — до 44,94 доллара за баррель, WTI — выросла на 0,14%, до $43,17. Доллар в ходе торгов укрепляется к иене и евро на фоне заявлений представителей ФРС США по срокам повышения ставок в стране.

Напомним, Центральный банк России с 30 апреля понизил официальный курс доллара до 64,33 руб., курс евро был установлен на отметке 73,30 руб.