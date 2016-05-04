Москва, 4 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Депутаты Государственный думы, которые допустили прогулы в течение 30 дней, могут быть лишены мандатов. Соответствующий законподписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Внесены поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы». Депутат может быть лишён мандата или по инициативе его фракции, или по инициативе комитета, в котором он состоит. Комиссия Госдумы по этике будет устанавливать основания для данного решения.

В том случае, если депутат в течение тридцати дней не исполнял свои обязанности, его полномочия могут досрочно прекратиться. Соответствующий законопроект был принят Госдумой 22 апреля и одобрен Совфедом 27 апреля 2016 года.