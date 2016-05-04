Брюссель, 4 мая, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Между ЕС и Украиной, Грузией и Косово уже в 2016 году может быть установлен безвизовый режим, заявил в интервью радио «Свобода» европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, указанные страны сделали все необходимое по соответствию стандартам ЕС. Тем не менее для введения безвизового режима необходимо политическое решение — его должен одобрить Европейский совет и Европейский парламент.

Говоря об Украине, еврокомиссар отметил, что Киев свои обязательства выполнил, однако стране еще предстоит пройти долгий путь выполнения законодательства об ассоциации с ЕС. В числе проблем, стоящих перед украинскими властями, Хан назвал «продолжающийся вооруженный конфликт, полтора миллиона перемещенных лиц и серьезные экономические трудности».

Напомним, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европейскому совету и Европейскому парламенту внести Украину в список стран, чьи граждане могут ездить в ЕС без виз. Однако безвизовый въезд не дает гражданам страны автоматического разрешения устраиваться в ЕС на работу. Грузия получила аналогичное предложение в марте 2016 года.