Вашингтон, 4 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Защитник хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Кристофер Летанг дисквалифицирован на одну игру за силовой прием против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Маркуса Юханссона в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом, как сообщает «Чемпионат», информирует официальный сайт хоккейной лиги.

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«Наказание наложено на Летанга за блокировку нападающего «Вашингтон» Маркуса Юханссона во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли», — говорится в сообщении.

Таким образом, защитник «Питтсбурга» пропустит четвертый матч серии, который состоится 5 мая.

Напомним, что счет в серии между этими командами после третьего матча стал 2:1 в пользу «Питтсбурга».

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